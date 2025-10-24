Olifeira movimenta R$ 12 milhões em Guaíba

4ª edição da Olifeira público total de cerca de 150 mil pessoas que passaram pelo evento. , realizada entre os dias 16 e 19 de outubro de 2025 no Largo José Cláudio Machado e no Mercado Público de Guaíba, movimentou umque passaram pelo evento.

Segundo dados da Brigada Militar e da organização do evento, a Olifeira gerou uma movimentação econômica estimada em R$ 12 milhões, beneficiando setores como gastronomia, hotelaria, transporte, comércio local e agricultura familiar.

Entre os resultados, houve o registro de R$ 1,28 milhão em vendas no Mercado Público, R$ 752 mil em estandes externos, R$ 251 mil gerados pelas iniciativas da agricultura familiar. A prefeitura de Guaíba também constatou um aumento de 30% a 40% nas vendas do comércio em geral e 50% de crescimento no movimento de transporte por aplicativos.

Com mais de 120 expositores, 30 apresentações artísticas e 10 intervenções teatrais, a feira reuniu iniciativas voltadas à olivicultura, agricultura familiar, turismo e cultura. A programação contou ainda com ações voltadas à acessibilidade e sustentabilidade.

“A Olifeira é um símbolo da força de Guaíba e do nosso potencial para unir campo, cidade e turismo em um mesmo propósito. Este sucesso é resultado da união entre o poder público, empresas e a comunidade”, destacou o prefeito Marcelo Maranata, com informações da assessoria de imprensa da prefeitura.