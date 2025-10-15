Quarta edição da Olifeira inicia nesta quinta-feira em Guaíba

Entre os dias 16 e 19 de outubro, o Largo José Cláudio Machado, em Guaíba, vai se transformar no palco da 4ª Olifeira. A feira se destaca não apenas por fortalecer a cadeia produtiva da oliveira – do plantio ao consumo – mas por democratizar o acesso ao conhecimento sobre o azeite de oliva e seus derivados, com um foco inabalável no consumidor. O evento é gratuito.

A feira transcende a exposição de produtos, configurando-se como um efervescente espaço de conhecimento, oportunidades de negócios e conexões estratégicas. Conforme a Secretaria Estadual de Agricultura, o Rio Grande do Sul soma cerca de 6,5 mil hectares plantados com oliveiras. Em todo o Brasil, são 10 mil hectares destinados ao cultivo. No RS, o trabalho é conduzido por 340 produtores em 112 municípios.

O diferencial da Olifeira reside em seu foco primordial no consumidor. Desde aqueles que estão dando os primeiros passos no fascinante universo dos azeites extravirgens até os paladares mais aguçados, desejosos de aprofundar seus conhecimentos e explorar a vasta gama de produtos derivados da oliveira.

A edição deste ano tem a implementação de duas cozinhas totalmente equipadas dedicadas à arte culinária com azeite de oliva extravirgem. Entre as novidades, estão horários exclusivos para que as crianças possam aprender de forma lúdica a utilizar e manusear o azeite em suas receitas,

Painéis, aulas interativas nas cozinhas, concursos, shows nacionais e todas as atividades estarão disponíveis para o público sem custo algum. A feira também é uma oportunidade de networking e negócios sendo espaço para produtores e empresários fecharem parcerias e ampliarem seus mercados.