Now United traz seu pop de volta a Porto Alegre nesta terça-feira

O Now United, um dos maiores fenômenos da música pop global, volta a Porto Alegre para um show no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685), esta terça-feira (11), às 20h30min. Com uma turnê especial, chamada Now or Never Tour, o grupo reunirá antigos integrantes e membros da sua atual geração num show especial.
Criado pelo famoso empresário britânico Simon Fuller com o propósito de destacar a diversidade do público jovem, o Now United executará os maiores sucessos da sua carreira e algumas novidades. Acumulando 170 milhões de seguidores e bilhões de views, o grupo vem com um repertório cheio de sucessos, como: Who Would Think That Love? e Summer in the City. Ingressos a partir de R$ 300,00 via Sympla.