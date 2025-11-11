Entre Mares, o novo espetáculo do Tablado Andaluz tem inspiração em texto de Ailton Krenak

Nesta quinta-feira (13), às 20h, estreia o novo espetáculo do Tablado Andaluz no Teatro Unisinos (Nilo Peçanha, 1.600), em Porto Alegre. Inspirado no texto A Potência Do Sujeito Coletivo de Ailton Krenak, que discute a formação da nação brasileira e seus profundos conflitos, o espetáculo Entre Mares percorre a rota cultural e a potência dessa mistura, da troca, da língua, da esperança e da resistência que nos trouxe até o que somos hoje, na América do Sul.
O ponto de partida desta viagem é a Andaluzia/Espanha. No recorrido, toda a riqueza de sons, do sentir e do fazer desses povos irremediavelmente ligados. Uma viagem de dança e música que começa pela Seguirÿia Flamenca, grave e poderosa e segue embalada pela mistura de sons negros e indígenas como Rumbas, Landôs, Rancheras, Cumbias, Candombes e Carnavalitos, misturando os idiomas castelhano, português e tupi guarani. Os ingressos podem ser adquiridos na sede do Tablado Andaluz (Venâncio Aires, 556).