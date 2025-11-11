Entre Mares, o novo espetáculo do Tablado Andaluz tem inspiração em texto de Ailton Krenak

Nesta quinta-feira (13), às 20h, estreia o novo espetáculo do Tablado Andaluz no Teatro Unisinos (Nilo Peçanha, 1.600), em Porto Alegre. Inspirado no texto A Potência Do Sujeito Coletivo de Ailton Krenak, que discute a formação da nação brasileira e seus profundos conflitos, o espetáculo Entre Mares percorre a rota cultural e a potência dessa mistura, da troca, da língua, da esperança e da resistência que nos trouxe até o que somos hoje, na América do Sul.

LEIA MAIS: Mostra que fortalece a produção de artistas negros inicia nesta segunda em Pelotas e Porto Alegre