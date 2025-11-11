Porto Alegre,

Publicada em 11 de Novembro de 2025 às 15:00

Bel Medula lança o disco ‘Fermentação’, terceiro ato de seu projeto

Show ocorre no Centro Cultural da Ufrgs esta quinta (13), às 18h

Nathalia Striebel/Divulgação/JC
A cantora, compositora e pianista Bel Medula fará show de lançamento de seu novo trabalho Fermentação, nesta quinta-feira (13), às 18h, no Centro Cultural da Ufrgs (Eng. Luiz Englert, 333). Construído a partir da predominância do piano e da voz e parte de um ciclo de quatro trabalhos — iniciado em agosto com os EPs Manifesto e Grão da Escuta —, o disco marca um terceiro ato que será concluído com um quarto trabalho previsto para 2026. 
Marcado pelo caráter experimental de improvisos vocais e pela força da performance ao vivo, as doze faixas de Fermentação propõem uma escuta em que poesia, piano e respiração constroem imagens e atmosferas em tempo real. O disco emerge da relação com elementos como o silêncio e do registro da essência da criação em seu momento de nascimento. O projeto foi concebido em 2024 como um show solo de canções e poemas dirigido por Paola Kirst, e manteve esse espírito na gravação realizada no estúdio Pimenta Caseira, em Porto Alegre, por onde o processo de captação privilegiou o fluxo: voz e piano foram gravados simultaneamente, sem cortes ou edições, permitindo que inflexões, improvisos e acasos se tornassem parte da obra. A produção foi compartilhada entre Bel, Diogo Brochman e Luciano Zanatta (LucZan), parceiro frequente da artista. A entrada é franca.

 

