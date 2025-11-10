Glenn Hughes abre turnê pelo Brasil nesta terça em Porto Alegre

O experiente cantor e baixista Glenn Hughes, conhecido como The Voice of Rock, volta ao Brasil em novembro com a turnê The Chosen Years. O músico, que gravou clássicos com o Deep Purple e registrou um álbum com Tony Iommi, guitarrista do Black Sabbath, além de ser protagonista de uma bem sucedida carreira solo, abre a série de shows em Porto Alegre. A única apresentação no Estado ocorre nesta terça-feira (11), no Opinião (José do Patrocínio, 834), às 21h. O Marenna, grupo de hard rock gaúcho, abre a apresentação às 19h50min.
- LEIA TAMBÉM: Glau Barros e Andréa Cavalheiro estreiam ‘Será que esse show vai dar certo?’ no Teatro Túlio Piva
O repertório de Hughes inclui sucessos do Deep Purple, além de composições de projetos como Hughes/Thrall, Iommi/Hughes, Black Country Communion e The Dead Daisies. Temas da carreira solo do músico, que agrega elementos de funk, blues e soul, também devem ganhar espaço, contemplando faixas de Chosen, álbum mais recente lançado este ano. Ingressos custam a partir de R$ 189,00 via Sympla.