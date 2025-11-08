Glau Barros e Andréa Cavalheiro estreiam ‘Será que esse show vai dar certo?’ no Teatro Túlio Piva

Na próxima segunda-feira (10), às 20h, Glau Barros e Andréa Cavalheiro sobem ao palco do Teatro de Câmara Túlio Piva ( República, 575) , para a apresentação de Será que esse show vai dar certo? . O espetáculo integra o projeto Segunda Maluca e nasce do desejo das artistas de tensionar rótulos musicais e reivindicar liberdade criativa dentro da música popular brasileira.

A partir de trajetórias marcadas por enquadramentos de gênero, Andréa, frequentemente associada ao pop, busca explorar o piseiro, enquanto Glau, reconhecida no samba, atravessa linguagens em direção ao pop. O show combina performances, diálogos e reflexões sobre identidade, expectativas de mercado e a potência da diversidade artística. O repertório alterna canções autorais, releituras e incursões por diferentes estilos, costurando humor, crítica e afeto. No palco, a dupla é acompanhada por Aline Araújo (piano e teclado) e Giovanni Berti (percussão), em um encontro que destaca versatilidade musical e celebra a pluralidade estética da cultura brasileira, com uma apresentação vibrante, questionadora e intimista. Ingressos a partir de R$ 50,00 via Sympla.