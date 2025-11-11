Musical Évora recebe Paola Kirst nesta quarta-feira

O Musical Évora recebe Paola Kirst para o show Pigarra nesta quarta-feira (12) , às 12h30min, na Sala da Música do Multipalco Eva Sopher ( Riachuelo, 1.089) , com entrada franca. Abordando silenciamentos e memórias, Pigarra nasce como um espetáculo cênico musical performático solo onde a multiartista Paola Kirst compartilha histórias, reverencia pessoas e transforma quase tudo em som, a partir da provocação: o que está represado em nossas gargantas?

Paola Kirst é cantora, compositora e performer, formada em Artes Visuais pela Universidade Federal do Rio Grande. Atualmente, integra os coletivos multiartísticos Pedra Redonda e Gompa. Seu solo cênico musical Pigarra esteve no 30º Porto Alegre em Cena (2023) e participou da programação do 18º Festival Palco Giratório Sesc (2024). O Musical Évora é um projeto fixo voltado a apresentações gratuitas ao vivo, com produção da Associação Amigos do Theatro São Pedro.