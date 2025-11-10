Espaço de Artes da UFCSPA recebe a exposição ‘O córrego em mim’

A água ocupa o centro da paisagem e do afeto na nova exposição do Espaço de Artes da UFCSPA ( Sarmento Leite, 245) . Em O córrego em mim , a artista visual Gabrielle Gross transforma vivências e testemunhos das enchentes de maio de 2024 em fotografia, videoarte, impressão em tecido e instalação artística. A abertura ocorre na terça-feira (11), às 19h, e a mostra segue em cartaz até 12 de dezembro, com visitas gratuitas de segunda a sexta-feira, das 10h às 20h.

Os registros percorrem o Centro de Porto Alegre e a Região das Ilhas, no Delta do Jacuí, e a exposição parte de um elemento recorrente na poética da artista: a água. Entretanto, agora ressignificado pela dimensão da tragédia climática. Aos 23 anos, Gabrielle Gross transita entre a fotografia, o audiovisual, o desenho, a colagem e a cerâmica. Assistente de câmera em filmes e produções publicitárias, a artista cursa Bacharelado em Artes Visuais na Ufrgs e acumula participações em exposições como a Art Lab Gallery (São Paulo, 2022) e o Festival Mês da Fotografia (Brasília, 2023), onde teve uma obra projetada na cúpula do Museu Nacional da República.