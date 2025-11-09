Nova Acrópole Porto Alegre celebra o Dia Mundial da Filosofia com programação gratuita

A partir desta segunda-feira (10), até o dia 15 de novembro, a Nova Acrópole Porto Alegre abre as portas para uma série de encontros que celebram o Dia Mundial da Filosofia, data instituída pela Unesco e dedicada ao fortalecimento do pensamento crítico, do diálogo e da cultura de paz. A programação gratuita, realizada na sede da instituição (Praça da Matriz, 148), inclui aula inaugural, palestras e um tour guiado, todos conectados ao tema A busca da unidade para além das diferenças .

A proposta, segundo a organização, é aproximar a filosofia da vida cotidiana e inspirar novas formas de convivência, a partir de experiências práticas e reflexivas. Entre os destaques estão a palestra A Arte de Amar e a Mitologia , com o filósofo Viktor D. Salis, além do percurso guiado Simbolismos e História na Praça da Matriz e a atividade interativa Música das Esferas , que explora a relação entre som, estética e unidade. Todas as atividades são gratuitas.