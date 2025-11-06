Após 40 anos, Revista Tição lança nova edição dedicada à mulher negra

Após mais de quatro décadas de hiato, a Revista Tição, um dos principais marcos da imprensa negra gaúcha, lança sua segunda edição no sábado (8), às 15h, durante o Seminário Caminhos de Resistência – Mulheres Negras e Quilombolas, no Ritter Hotel (Largo Vespasiano Júlio Veppo, 55). Membros originais do editorial decidiram retomar a atuação da revista criada em 1978, durante a ditadura militar brasileira.

