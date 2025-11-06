Após 40 anos, Revista Tição lança nova edição dedicada à mulher negra

Após mais de quatro décadas de hiato, a Revista Tição, um dos principais marcos da imprensa negra gaúcha, lança sua segunda edição no sábado (8), às 15h, durante o Seminário Caminhos de Resistência – Mulheres Negras e Quilombolas, no Ritter Hotel (Largo Vespasiano Júlio Veppo, 55). Membros originais do editorial decidiram retomar a atuação da revista criada em 1978, durante a ditadura militar brasileira.
A Tição nasceu com o propósito de dar visibilidade às vozes negras e ampliar o debate sobre o racismo no Rio Grande do Sul. Reconhecida como patrimônio histórico da intelectualidade negra, a revista volta às bancas com o tema Protagonismo da Mulher Negra, reunindo artigos, entrevistas e conversas que celebram e discutem o papel das mulheres negras em diferentes campos. Jeanice Dias Ramos, uma das fundadoras da revista, fala que o novo lançamento reflete uma questão de grande importância para o movimento negro. "Como uma das mulheres à frente da Tição, vejo neste lançamento dedicado à mulher negra uma resposta potente ao apagamento que elas sempre sofreram. A nossa luta segue necessária para celebrar e fortalecer o protagonismo de negros e negras na construção de uma sociedade mais justa”, afirma. Entrada gratuita.