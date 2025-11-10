Instituto Ling promove shows internacionais de jazz nesta semana

O Instituto Ling recebe em novembro uma programação especial voltada ao jazz contemporâneo, com dois shows internacionais que conectam diferentes linguagens do gênero, passando pelo cool jazz, blues, swing nova-iorquino e ritmos do Oriente Médio. Com curadoria e produção da Branco Produções, a série traz a Porto Alegre instrumentistas reconhecidos na cena global, acompanhados por grupos de destaque, em apresentações às 20h, no palco do centro cultural (João Caetano, 440).

Na terça-feira (11), o escocês Brian Molley se apresenta pela primeira vez na capital com seu quarteto, acompanhado por Tom Gibbs (piano), Brodie Jarvie (contrabaixo) e Douglas Hough-Stewart (bateria). Seu som combina a elegância da escola cool à força do blues, incorporando influências multiculturais da cena jazzística britânica. Já quinta-feira (13), o israelense Alon Farber lidera seu grupo em um espetáculo que mistura swing norte-americano e grooves do Oriente Médio. Ao lado de Moshe Elmakias (piano), Assaf Hakimi (baixo) e Jorge Perez-Albela (bateria), Farber apresenta, pela primeira vez no Brasil, o álbum Dreams I Dream , inspirado em nomes como Charles Mingus, Béla Bartók, Thelonious Monk e Sasha Argov. Os ingressos custam R$ 60,00 e estão disponíveis no site do Instituto Ling.