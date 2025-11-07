Museu de Arte Contemporânea apresenta a obra ‘Cozinha Banheiro’ na CCMQ

O Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (MAC RS) abre mais uma edição do projeto

neste sábado (8), às 17h, no Espaço Marilene Bertoncheli, localizado no térreo da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736). A ação, desenvolvida de forma colaborativa entre as equipes do Museu, nesta edição destaca a produção de Rommulo Vieira Conceição com a obra

Cozinha Banheiro

(2025), da série

Tautológicos

. O texto curatorial do projeto é de Alice Braz Gallina e a visitação fica aberta até o dia 1º de março de 2026.