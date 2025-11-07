Museu de Arte Contemporânea apresenta a obra ‘Cozinha Banheiro’ na CCMQ

O Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (MAC RS) abre mais uma edição do projeto Acervo em Foco neste sábado (8), às 17h, no Espaço Marilene Bertoncheli, localizado no térreo da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736). A ação, desenvolvida de forma colaborativa entre as equipes do Museu, nesta edição destaca a produção de Rommulo Vieira Conceição com a obra Cozinha Banheiro (2025), da série Tautológicos. O texto curatorial do projeto é de Alice Braz Gallina e a visitação fica aberta até o dia 1º de março de 2026.
Em seus trabalhos, forma, funcionalidade e ação se tornam recursos para compreender as relações de poder e convivência que emergem nesses ambientes. Em Cozinha Banheiro, elementos dos dois cômodos se fundem em uma montagem lúdica, que seduz pela familiaridade, mas desconcerta pela impossibilidade de uso. O artista brinca com a simetria, os reflexos e o vazio, criando uma tensão entre o desejo de habitar aquele espaço e a frustração de não poder acessá-lo. Durante a abertura desta edição, ocorre o bate-papo Conversas de Casa, com a participação de Rommulo, da diretora do MAC RS, Adriana Boff, e da estudante de Museologia, Alice Braz. A conversa abordará os processos criativos do artista e o conceito do Acervo em Foco. Entrada franca, de terça-feira a domingo, das 10h às 19h.