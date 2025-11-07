Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaMúsica

Publicada em 07 de Novembro de 2025 às 13:06

Filhos de Caetano e Gilberto Gil fazem show intimista no Espaço 373

Bem Gil e Moreno Veloso se apresentam este sábado em dois horários

Bem Gil e Moreno Veloso se apresentam este sábado em dois horários

Andre Hawk/Divulgação/JC
Compartilhe:
JC
JC
Neste sábado (8), Bem Gil e Moreno Veloso, filhos de Gilberto Gil e Caetano Veloso, respectivamente, sobem ao palco do Espaço 373 (Comendador Coruja, 373) para duas apresentações. A primeira ocorre às 18h30min e a sessão extra às 21h.
Neste sábado (8), Bem Gil e Moreno Veloso, filhos de Gilberto Gil e Caetano Veloso, respectivamente, sobem ao palco do Espaço 373 (Comendador Coruja, 373) para duas apresentações. A primeira ocorre às 18h30min e a sessão extra às 21h.
Com trajetórias individuais na música, os filhos dos dois ícones da música popular brasileira cultivam uma amizade e irmandade que seus pais também nutrem um pelo outro. Neste show inédito, Bem e Moreno passeiam pelos seus repertórios autorais, da carreira solo de Moreno e de projetos aos quais Bem já participou, como o grupo carioca Tono. Ingressos entre R$ 80,00 e R$ 240,00 via Tri.RS.

 

Notícias relacionadas