Filhos de Caetano e Gilberto Gil fazem show intimista no Espaço 373

Neste sábado (8), Bem Gil e Moreno Veloso, filhos de Gilberto Gil e Caetano Veloso, respectivamente, sobem ao palco do Espaço 373 (Comendador Coruja, 373) para duas apresentações. A primeira ocorre às 18h30min e a sessão extra às 21h.

Com trajetórias individuais na música, os filhos dos dois ícones da música popular brasileira cultivam uma amizade e irmandade que seus pais também nutrem um pelo outro. Neste show inédito, Bem e Moreno passeiam pelos seus repertórios autorais, da carreira solo de Moreno e de projetos aos quais Bem já participou, como o grupo carioca Tono. Ingressos entre R$ 80,00 e R$ 240,00 via Tri.RS.