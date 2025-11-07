Mineiro FBC volta a Capital para apresentação no Bar Opinião

O mineiro FBC, uma das maiores referências da música brasileira contemporânea, volta a Porto Alegre com a turnê do seu trabalho de estúdio mais recente. O cantor, que disponibilizou em junho o álbum Assaltos e Batidas, subirá ao palco do Bar Opinião (José do Patrocínio, 834), neste sábado (8) para uma apresentação às 21h.
Aliando rimas afiadas, beats e a energia de um artista que transformou a sua trajetória em um dos fenômenos mais criativos do hip hop nacional, FBC traz um repertório que passeia por temas sociais, políticos e pessoais, mesclando o estilo com o funk e com as pistas de dança. Cabana Terminal, A Voz da Revolução e Qual o Som da Sua Arma? são alguns destaques da obra do artista. No repertório, o cantor também incluirá os hits que vêm dos celebrados Baile (2021) e O Amor, o Perdão e a Tecnologia Irão Nos Levar Para Outro Planeta, considerado pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) um dos 50 melhores discos de 2023. A faixa Se Tá Solteira, por exemplo, soma 32 milhões de reproduções nas plataformas de streaming. Ingressos a partir de R$ 75,00 via Sympla.