Mineiro FBC volta a Capital para apresentação no Bar Opinião

O mineiro FBC, uma das maiores referências da música brasileira contemporânea, volta a Porto Alegre com a turnê do seu trabalho de estúdio mais recente. O cantor, que disponibilizou em junho o álbum Assaltos e Batidas , subirá ao palco do Bar Opinião ( José do Patrocínio, 834) , neste sábado (8) para uma apresentação às 21h.

