Publicada em 04 de Novembro de 2025 às 20:53

Noite dos Museus anuncia programação completa do evento

Esta edição marca o retorno do Margs e da CCMQ ao circuito de visitação, e mais de 100 apresentações gratuitas pela cidade

IGOR BANDERA/DIVULGA??O/JC
JC
JC
No dia 29 de novembro, Porto Alegre viverá mais uma Noite dos Museus, com 38 espaços culturais abertos para visitação gratuita e mais de 100 apresentações artísticas espalhadas pela Capital. O evento acontece das 18h à meia-noite e marca o retorno do Margs e da Casa de Cultura Mario Quintana ao circuito, após as enchentes do ano passado.
Esta será a nona edição do projeto, que neste ano estará em 12 bairros da cidade, incluindo o Centro Histórico, Cidade Baixa, Bom Fim e Menino Deus. Além dos museus e centros culturais, dois grandes palcos serão montados nas Praças da Alfândega e da Matriz.
Entre os destaques da programação de shows, estão: Rashid, Zudizilla, Ultramen, 50 Tons de Pretas, Hard Blues Trio, Negra Jaque, Arthur de Faria, Bibiana Petek, Supervão, Nelson Coelho de Castro, Kiai Grupo, entre outros nomes da cena gaúcha. Nas artes cênicas, o público poderá conferir espetáculos do Grupo Tholl, da Ânima Cia. de Dança, da Companhia Municipal de Dança de Porto Alegre e do Teatro Infantil de Marionetes (Tim).
O tema do evento este ano é A Arte Desperta, convidando o público a redescobrir a cidade e suas expressões culturais. A Noite dos Museus também contará com um circuito especial de galerias de arte abertas à visitação, como a Casa da Estrela, Casa Amarela, Galeria 506 e Plano B Cultural.
 
Confira a programação completa:
 
Palco Praça da Alfândega (Centro Histórico)
18h - La Brasa Lunera 
18h30min - Grupo Tholl
19h - Bibiana Petek 
20h - Flor ET 
21h - Zudizilla 
22h30min - Cerimônia de premiação da corrida cultural Noite Run
23h - Rashid 
Palco Assembleia Legislativa (Praça Marechal Deodoro, 101 - Centro Histórico)
18h30min - Hard Blues Trio
19h30min - Toró 
21h - Ultramen
Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (Riachuelo, 1031 - Centro Histórico)
Exposição: Arquivo Público 119 anos sob os olhares do USK POA
18h30min - Eu, Pessoa e Os Outros Eus 
19h30min - Grupo Desagravo 
20h30min - Julio Reny Quartet 
21h30min - Casadimadera
Associação Comercial de Porto Alegre - ACPA (Largo Visconde do Cairú, 17 - Centro Histórico)
Exposição: Projeto e Obra de Joseph Lutzenberger
18h30min - Izabel L’Aryan e Renato Fagundes Quarteto
19h30min - Artur Wais 
20h30min - Curiosa Mente – Do fim do Mundo ao Começo
Casa de Cultura Mario Quintana - CCMQ (Andradas, 736 - Centro Histórico)
*aberta somente até às 22h
Exposições: Casa, Quarto e Obra do Poeta; Memorial Elis Regina; Exposição Theodor Wiederspahn; Acervo em Foco: Rommulo Vieira Conceição; e Museu do Trabalho Gráfico
18h30min - Companhia Municipal de Dança de Porto Alegre
19h30min - Gabriel Romano 
20h30min - Adriano Trindade & Pietra Keiber 
21h30min - Grupo Tholl 
Centro Cultural da Ufrgs (Eng. Luiz Englert, 333 - Farroupilha)
*aberto somente a partir das 20h
Exposições: Transparência e opacidade II: fotografia na Pinacoteca Barão de Santo Ângelo; Ainda que não recorde; e Bando de Barro invade: 20 anos
20h - InDuo
21h - Ricardo Silvestrin & Banda
22h - E ll as 
23h - Pedro Cassel 
Centro Histórico-Cultural Santa Casa (Independência, 75 - Independência)
Exposições: Eu sou porque NÓS somos TERRA, ENERGIA e SONHO; e Fragmentos de uma História de Todos Nós
19h15min - Yasmin Love y Las Sudakas 
20h15min - Duo James Liberato e Luis Henrique New
21h30min - Canciones con Drama – Arthur de Faria e Pedro Longes 
Clube do Comércio (Andradas, 1085 - Centro Histórico)
Exposições: Desaparições; e Do Urbano à Natureza - Exposição Fotográfica
18h30min - Tomás Gleiser 
19h30min - Carrossel Diabólico 
20h30min - Orações 
21h30min - Jessie Jazz 
22h30min - Caio Martinez 
Colégio Leonardo da Vinci - Alfa (Coronel Joaquim Pedro Salgado, 80 - Rio Branco)
Exposição: Cartografias do Tempo: Patrimônio, Educação e Memória
18h30min - Aula de Arte 
19h15min - Fantasmagórico
20h15min - Saulo Fietz 
21h15 - Heloísa Marshall
Espaço Força e Luz (Andradas, 1223 - Centro Histórico) 
Exposições: BOMBA BR (ou teatro de sombras); Erico; e Fio Condutor: Retratos da Energia
19h - Rosa Nika 
20h - Miri Brock 
21h - Pedro Jules 
22n - Ânima Cia. de Dança 
Fundação Ecarta (João Pessoa, 943 - Farroupilha)
Exposições: Projeto ARTISTA + ARTISTA apresenta Eneida Stroher & Lurdi Blauth; Projeto Potência; e Projeto Professor Artista/Artista Professor
18h30min - Mares e Nuvens Flutuantes
19h15min - Soner 
20h15min - Duo Quintal 
21h30min - Beto Scopel – Sul In Lofi 
Galeria de Arte do DMAE (24 de Outubro, 200 - Moinhos de Vento)
Exposição: Camadas Urbanas
18h30min - Quarto Sensorial 
19h30min - Elias Barboza e Kiai Grupo 
20h30min - Ave Marfim 
21h30min - Sexteto Blazz 
Goethe-Institut Porto Alegre (24 de Outubro, 112 - Moinhos de Vento)
Exposição: Eu, meus Amigos e o Mundo
18h - TIM Marionetes 70 anos 
18h45min - Versos B3AT
19h30min - Bolling Club
20h15min - Carlos Ferreira 
23h - Eloy Fritsch Trio
Instituto Caldeira (Travessa São José, 455 - Navegantes)
18h - Jei Silvanno Trio
20h30min - MADBLUSH (pop/trio)
21h30min - Supervão (pop/quarteto)
Memorial da Justiça Eleitoral Ministro Teori Albino Zavascki (Duque de Caxias, 350 - Centro Histórico)
Exposição: A Justiça Eleitoral no RS
18h - Leandro Bertolo Trio 
19h45 - Delírio Geral – Pablo Lanzoni e Thiago Colombo 
20h45min - Daniel Wolff & Fernanda Krüger 
21h45min - Lucas Ortiz
Memorial do Judiciário do Rio Grande do Sul (Praça Mal. Deodoro, 55 - Centro Histórico)
Exposições: Justiça em movimento: o Poder Judiciário e as transformações no tempo; As Sedes do Tribunal de Justiça; e Marcas da Enchente: memórias de quem fez a diferença para superar e Reconstruir
18h - Lux Sonora 
19h - Casa Torta
20h30min - Camila Balbueno
Memorial do Legislativo do Rio Grande do Sul (Duque de Caxias, 1029 - Centro Histórico)
Exposições: Tempo e Reflexão; e Mostra Política de Cinema
18h - Boitatá, a História Verdadeira 
20h - Nelson Coelho de Castro
Memorial do Ministério Público do Rio Grande do Sul (Praça Marechal Deodoro, 110 – Centro Histórico)
Exposições: Presença Feminina no Espaço Público - Mulheres que foram pioneiras em seus tempos, marcando presença na justiça e na política; Geologias poéticas; e Patrimônio em aquarelas
18h30min - Museu Ópera Show 
19h30min - Luciano Alves e Banda 
20h30min - Trio Choro da Tapera
21h30min - Cambará Slide Songs 
Memorial do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (Sete de Setembro, 388  - Centro Histórico)
Exposições: Lanceiros Negros; e Casa dos Contos
18h30min - Mathias 7 Cordas Trio 
19h30min - O Sertão em Mim 
20h30min - Pedro Zani & As Ervas Doces
21h30min - Érico Moura & Banda 
Mercado Público de Porto Alegre (Largo Glênio Peres, 1 - Centro Histórico)
18h30min - Choros de Balcão 
19h30min - Kizua Trindade & Banda 
20h30min - Água Viva 
21h30min - Fantomaticos
22h30min - Corujazz
Museu da Brigada Militar do Rio Grande do Sul (Andradas, 498 - Centro Histórico)
Exposição: O trabalho perfeito é servir
18h - Banda da Brigada Militar
18h30min - Banda do Colégio Tiradentes
19h - Matheus Alves "Mestiço" 
19h45min - André Gonçalves – Fragmentos de Campo e Vida
20h30min - Su Paz 
21h30min - Eduardo Vargas 
Museu da Cultura Hip Hop RS (Parque dos Nativos, 545 - Vila Ipiranga)
Exposição: Universo Hip Hop
18h30min - Sarau Carolina e outras vozes 
19h30min - Daya Moraes
20h30min - Remix na Roda 
21h30min - Negra Jaque e banda Igbin do mangue ao pampa
22h30min - Piá & L.O.R.D.S
Museu da Ufrgs (Osvaldo Aranha, 277 - Bom Fim) 
*aberto somente a partir das 20h
Exposições: Céus do Sul - uma travessia entre memórias, territórios e saberes; e Acervo Angelo Guido - um artista e intelectual em documentos
20h30min - Cardamomo 
21h30min - 50 Tons de Pretas 
22h30min - Supersoul – Baile Contemporâneo 
Museu de Anatomia da UFCSPA - MAUPoA (Sarmento Leite, 245 - Centro Histórico)
Exposição: Mostra de longa duração do Museu de Anatomia da UFCSPA
18h30min - Cantando com Cuidado 
19h15min - De Gelo 
20h30min - Jalile 
21h15min - BúziosDeAgô 
22h15min - NÓS Performance Teatral 
Museu de Arte do Paço - MAPA (Praça Montevidéu, 10 - Centro Histórico) com programação realizada em parceria com o Delfos — Espaço de Documentação e Memória Cultural da PUCRS
Exposições: Trapézio - 07 saltos no vazio; Elíptico 33 rpm; Obras da minha vida; Sul no olhar; e Grupo Quixote (em parceira com o Delfos - Espaço de Documentação e Memória Cultural da PUCRS)
Museu de Arte do Rio Grande do Sul - MARGS (Praça da Alfândega, s/n - Centro Histórico)
*aberto somente até às 22h
Exposições: Giselle Beiguelman - Naturezas desviantes; Elias Maroso - Vida que sobra; fuse* — Onirica (); Paulo Chimendes - A travessia do tempo; Onirica, do estúdio italiano fuse; e Acervo em movimento - Outubro a janeiro
Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo (João Alfredo, 582 – Cidade Baixa)
Exposição: O Solar que virou Museu
18h - Banda Municipal de Porto Alegre 
19h - Gueto Trio 
20h - Preta, Preta, Pretinha em: O Baú das Histórias 
20h30min - Grupo Tholl
21h15min - Latin Jambu 
Museu Estadual Oficina de Criatividade do Hospital Psiquiátrico São Pedro (Bento Gonçalves, 2460 - Partenon)
Exposição: SÃO PEDRO faz pARTE
18h30min - César Lascano
19h30min - Gambiarra
20h30min - Trivial 
21h30min - Amanda Gabana 
22h30min - Grupo Tholl
Museu Militar do Comando Militar do Sul - MMCMS (Andradas, 630 - Centro Histórico)
Exposições: Mostra Permanente MMCMS; e Memórias das águas: a enchente de 2024 e o Museu Militar do Comando Militar do Sul
Palácio Piratini (Praça Mal. Deodoro, s/n° - Centro Histórico)
18h - Lua - Encontrando Mares 
19h30min - Grupo Tholl 
Pinacoteca Ruben Berta (Duque de Caxias, 973 - Centro Histórico)  
Exposição: Para mostrar o mundo: objetos do cotidiano
18h30min - Otras Milongas Trio 
19h15min - Edu Meirelles 
20h15min - Woodsteel Duo 
21h15min - Projeto Sonata Visual 
Planetário da Ufrgs (Ipiranga, 2000 - Santana)
*aberto somente a partir das 20h
20h15min - Matheu Corrêa 
21h15min - Pônei Xamânico 
22h15min - Reverba Trio 
23h15min - Carlos Gerbase & Replicante Apaixonado 
Solar dos Câmara (Duque de Caxias 968 - Centro Histórico)
Exposição: Portas Abertas – Solar dos Câmara: conservação do patrimônio em cena
18h e 20h30min - Afetos Musicais (coral da FECORS)
CIRCUITO DE GALERIAS ABERTAS PARA VISITAÇÃO
*abertas até às 22h
Casa da Estrela (Camerino, 34 - Petrópolis)
Exposição: Dimensão Pública 2025
Casa Amarela (Américo Vespúcio, 377 - Higienópolis)
Exposição: Brasília em Fios
Espaço de Arte Art Hotel (Lucas de Oliveira, 995 - Bela Vista)
Exposição: Guerreiros do Sul
Galeria 506 (Nova York, 506 - Auxiliadora)
Exposição: Atelier Aberto: onde os jardins se encontram
Galeria Espaço Cultural Duque (Duque de Caxias, 649 - Centro Histórico)
Exposição: CHAO.PAREDE.ARTE
Galeria Stockinger (Luciano de Abreu, 450 - Moinhos de Vento)
Exposição: Fonte Infinita - uma homenagem aos 90 anos de Zoravia Bettiol
Plano B Cultural (Joaquim Nabuco, 36 - Cidade Baixa)
Exposição: Fibra - Bienal de Arte Têxtil Contemporânea 2025
 

