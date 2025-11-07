Alice Caymmi homenageia Nana Caymmi em show este domingo

Alice Caymmi, uma das vozes mais imponentes da música brasileira contemporânea, volta a Porto Alegre com um show especial para os saudosos da cantora Nana Caymmi. A artista sobe ao palco do Teatro de Câmara Túlio Piva (República, 575), neste domingo (9), às 21h, com o emocionante espetáculo Para Minha Tia Nana.
Homenageando sua tia, Nana Caymmi, essa turnê teve estreia há cinco anos e foi remodelada recentemente por Alice, após a morte da sua tia em maio. O objetivo é levar o legado da cantora, através das canções escritas por Nana e outras músicas que conversam com a sua trajetória pioneira dentro da MPB. Enriquecendo ainda mais o tributo, Alice contará com a participação do pianista Francisco Eiras. Juntos, eles vão executar de maneira intimista, sensível e delicada, clássicos como Resposta ao Tempo, Só Louco, Suave Veneno e Oração ao Tempo, além dos boleros Sabe de Mim e Se Queres Saber. Ingressos a partir de R$ 120,00 via Sympla.