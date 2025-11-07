Alice Caymmi homenageia Nana Caymmi em show este domingo

Alice Caymmi, uma das vozes mais imponentes da música brasileira contemporânea, volta a Porto Alegre com um show especial para os saudosos da cantora Nana Caymmi. A artista sobe ao palco do Teatro de Câmara Túlio Piva ( República, 575) , neste domingo (9), às 21h, com o emocionante espetáculo Para Minha Tia Nana .

