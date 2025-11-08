‘Os Outros’, exposição individual de Gustavo Schossler, aborda invisibilidade e pertencimento

A exposição Os Outros marca a estreia individual do pintor Gustavo Schossler e apresenta pinturas a óleo. Historicamente reservado a reis, generais e figuras dentro dos padrões hegemônicos de beleza, o gênero do retrato ganha aqui uma nova dimensão. Schossler direciona seu olhar para aqueles que raramente ocupam o centro da imagem: pessoas albinas, homens e mulheres trans, um imigrante africano. Rostos e corpos que por muito tempo permaneceram invisíveis na história da pintura, encontram espaço no trabalho do artista. Os Outros está aberta a visitação até o dia 16 de janeiro de 2026, de segunda a sexta, das 9h às 17h, no Museu do Paço (Praça Montevidéu 10).
Formado em desenho e pintura no Studio Escalier, na França, e no Ryder Studio, nos Estados Unidos, Schossler é herdeiro do que se chama de Clássico Contemporâneo: uma tradição que transmite técnicas de pintura há séculos, mas que hoje pode ser reapropriada para novas narrativas. Todas as figuras retratadas em Os Outros são pessoas que o artista conheceu ao longo dos últimos anos. Através de encontros casuais na rua, redes sociais, amigos de amigos, o pintor foi selecionando pessoas interessantes, que fogem do padrão do que foi historicamente retratado. Entrada franca.