Porto Alegre recebe dois grandes musicais neste final de semana

No sábado (8) e no domingo (9), o Teatro da Fiergs (Assis Brasil, 8787) será palco de dois espetáculos musicais dignos da Broadway. O Mágico de Oz (Versão 2025), um clássico das superproduções, será apresentado em duas sessões, uma no sábado (8), às 16h, e outra no domingo (9), ainda às 16h. Também no final de semana, a montagem Um Dia na Broadway reproduz o espírito de Nova York, no sábado (8), às 21h, e no domingo (9), às 20h.
O Mágico de Oz é um musical baseado na obra de L. Frank Baum, que foi adaptado por Billy Bond para o português e estreou no Brasil em 2003, como uma das primeiras superproduções de teatro musical no país. A versão de 2025 celebra os 22 anos da primeira montagem, trazendo novidades tecnológicas como efeitos especiais, telões de LED e recursos 4D, e prestando homenagem ao centenário de Judy Garland, que interpretou Dorothy no cinema.
Já Um Dia na Broadway recria toda a atmosfera dos grandes teatros nova-iorquinos, apresentando uma coletânea de momentos inesquecíveis dos mais famosos musicais do mundo. Dirigida pelo veterano Billy Bond, a produção reúne uma dramaturgia que cativa, músicas interpretadas ao vivo e efeitos especiais. Em uma noite mágica, o público é transportado para o universo de Evita (Don't Cry for Me Argentina), Chicago (All That Jazz), Mamma Mia! (Dancing Queen), O Fantasma da Ópera (The Phantom of the Opera), Grease (Summer Nights), Mary Poppins (Supercalifragilistic), A Bela e a Fera (Beauty and the Beast), e Priscilla, a Rainha do Deserto (It's Raining Men). Os ingressos para os dois musicais podem ser adquiridos via BlueTicket, a partir de R$ 200,00.