Porto Alegre recebe dois grandes musicais neste final de semana

No sábado (8) e no domingo (9), o Teatro da Fiergs (Assis Brasil, 8787) será palco de dois espetáculos musicais dignos da Broadway.

O Mágico de Oz

(

Versão 2025),

um clássico das superproduções, será apresentado em duas sessões, uma

no sábado (8), às 16h,

e outra no domingo (9), ainda às 16h. Também no final de semana, a montagem

Um Dia na Broadway

reproduz o espírito de Nova York, no sábado (8), às 21h, e no domingo (9), às 20h.