Altair Martins lança antologia dramatúrgica neste domingo

No primeiro final de semana da 71ª Feira do Livro de Porto Alegre, o escritor gaúcho Altair Martins lança seu 14º livro. Tango para Homens Velhos é um conjunto de três peças de teatro (seguida de A Nuvem vigilante e Amém ). O lançamento contará com uma sessão de autógrafos no domingo (2), às 15h, na Praça de Autógrafos da feira.

Altair Martins nos coloca diante de três textos emblemáticos que remetem ao mais puro Teatro do Absurdo e que convidam o leitor a confrontar questões sociais e psicológicas de forma intensa e, por vezes, desconfortável. Elas são criativas e intensas, tanto na forma quanto no conteúdo. T ango para Homens Velhos contém uma narrativa densa e simbólica, explorando temas como misoginia, feminicídio e culpa, enquanto utiliza elementos de surrealismo e alegoria para criar um ambiente opressivo e ao mesmo tempo reflexivo. Amém apresenta uma proposta dramatúrgica que se destaca pela invocação formal, explorando a linguagem de teatro adaptada ao contexto digital. E A nuvem vigilante é uma metáfora para a vigilância onipresente que permeia a sociedade atual.