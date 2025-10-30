Teatro da Fiergs recebe a comédia ‘Troca-Troca’ neste sábado

Com diálogos afiados e situações hilárias, a comédia Troca-Troca traz uma visão bem-humorada sobre os desafios do amor no século 21 e propõe uma reflexão sobre a importância da comunicação na manutenção da paixão. Apresentação reúne um elenco de peso, com Oscar Magrini, Carla Pagani, Paula Zaneti e Rick Conte, e será no Teatro da Fiergs (Assis Brasil, 8787), no sábado (1), às 20h.

Na ação, uma terapeuta tem um caso com o marido de sua paciente, uma paciente se envolve com o ex-marido da terapeuta e um caseiro que deveria aparecer não chega nunca. Em um final de semana caótico, segredos e traições transformam uma tentativa de reacender o desejo de um casamento desgastado numa comédia de erros. Entre sessões de terapia, shows de stand-up e encontros inesperados, os personagens embarcam em um jogo perigoso de sedução, traição e autodescoberta. Ingressos a R$ 50,00 via Sympla.