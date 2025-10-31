Exposição coletiva de 47 artistas homenageia Erico Verissimo no Espaço Força e Luz

O Rio Grande do Sul está mobilizado para lembrar as datas de nascimento (17 de dezembro de 1905) e morte (28 de novembro de 1975) de Erico Verissimo. Um grupo de 47 artistas visuais apresentará em Porto Alegre uma exposição que homenageia o escritor no Espaço Força e Luz (Andradas, 1223). A abertura da exposição será neste sábado (1), às 15h30min, e faz parte da programação da 71ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre.

A visitação é gratuita e se estende até o dia 20 de dezembro no 6º andar do prédio que abriga permanentemente o Memorial Erico Verissimo. Fato pouco conhecido é que na juventude, em Cruz Alta, sua terra natal, Erico sonhava com um futuro em meio a telas, pincéis e tintas. "Me lembro que naquele tempo eu ainda pensava que podia ser pintor", recordou ele, em entrevista a Clarice Lispector publicada na revista Manchete, em 1967. Para a mostra, os artistas criaram obras que envolvem o universo de 25 livros escritos pelo ficcionista.