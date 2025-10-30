Festival Distrito Jazz proporciona programação gratuita à beira do Guaíba

Em sua terceira edição, o festival Distrito Jazz será realizado gratuitamente neste sábado (1), das 15h às 22h, num palco ao ar livre e com vista para o Guaíba, no Pontal Shopping (Padre Cacique, 2893). No line-up, formado predominantemente por mulheres, serão dez atrações da cena local e nacional, com shows e DJ sets apresentados.
Na abertura, a cantora Melina Vaz faz uma apresentação especial em formato de quarteto. Depois, o festival recebe o grupo de jazz contemporâneo Deluca Trio, a artista Ianaê Régia cantando Sade, o quarteto liderado pelo saxofonista e flautista Cleômenes Junior, a baixista e educadora musical Júlia Pezzi com seu trio e a banda instrumental Moio. O show de encerramento, às 21h, será com a saxofonista, produtora cultural e compositora carioca Suka Figueiredo. A artista fará uma interpretação que mescla elementos da música pop, funk e neo soul, e reúne sucessos de seu álbum de estreia, Afrolatina, além de faixas que vão de nomes como Moacir Santos a Yussef Dayes. Nos intervalos entre os shows, o público ainda poderá conferir sets assinados pelos DJs Dick Jay, Kika e Marigdas.