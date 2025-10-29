Banda que revelou Bob Marley, The Wailers faz show na Capital

O The Wailers, uma das principais bandas de reggae da história, vai se apresentar mais uma vez em Porto Alegre. O grupo, que revelou Bob Marley, Peter Tosh e Bunny Wailer para o mundo, subirá ao palco do Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685), nesta quinta-feira (30), às 21h, com a turnê que comemora o 30º aniversário do clássico Natural Mystic: The Legend Lives On (1995). A coletânea vendeu mais de 2 milhões de cópias e chegou ao concorrido Top 10 das paradas britânicas.
Liderada pelo baixista Aston Barrett Jr., a banda conta, desde 2022, com vocalista Mitchell Brunings, que participou da edição holandesa do The Voice e chamou a atenção por conta das suas semelhanças com Marley. No repertório, seus sucessos mais politizados, como Natural Mystic, War, Iron Lion Zion e Sun is Shining. A 30th Anniversary of Natural Mystic Tour também incluirá no repertório algumas canções do recente Evolution, disco que o The Wailers soltou no segundo semestre do ano passado. O show de abertura será com o grupo Califa Surf Band. Ingressos podem ser adquiridos a partir de R$ 130,00 via Sympla.