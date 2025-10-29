Casa de Cultura Mario Quintana recebe instalação do Festival Kino Beat

A partir desta quinta-feira (30), às 19h, até o dia 30 de novembro, a Sala Radamés Gnattali, no 4º andar da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736) recebe a instalação Light Gleaner (tradução: Colecionador de Luz), da dupla de artistas belgas Daems Van Remoortere. A exposição é uma jornada audiovisual através das estações, ciclos e movimentos cósmicos.

Light Gleaner faz parte da programação do Festival Kino Beat e entrelaça memórias, vulnerabilidade ecológica e cenários futuros em uma exploração poética de nossa relação com a Terra. O conceito revela que pelos movimentos terrestres, recolhemos sementes — portadoras de vida — como uma promessa silenciosa para outro tempo e outro lugar. Em um mundo em transformação, colecionar essas sementes se torna um ato de cuidado, resistência e esperança. A entrada é franca.