Masterplan tocará clássicos do heavy metal melódico em show no Opinião

A banda alemã de heavy metal Masterplan retorna ao Brasil com quatro apresentações confirmadas em Curitiba, São Paulo, Brasília e Porto Alegre. Na Capital, o grupo se apresenta no Bar Opinião (José do Patrocínio, 834) Neste domingo (2), às 21h30min. Formado no início dos anos 2000 pelo ex-guitarrista do Helloween, Roland Grapow, o grupo promete revisitar os clássicos de sua carreira com uma formação renovada, que inclui o baterista brasileiro Marcus Dotta.



A turnê traz um setlist que revisita clássicos como Spirit Never Die, Heroes, Kind Hearted Light e Crimson Rider, além de antecipar novidades do aguardado próximo álbum de estúdio. Os shows de abertura iniciam às 19h30min com as bandas Tierramystica e Phornax. Ingressos a partir de R$ 130,00 via Sympla.