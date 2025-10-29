Quasar Cia de Dança estreia espetáculo ‘Céu de Pêssego’, no Farol Santander

Nesta sexta-feira (31), às 20h, o espetáculo Céu de Pêssego , primeiro projeto da Quasar Cia de Dança, estreia no Farol Santander (Sete de Setembro, 1.028). Com coreografia de Henrique Rodovalho, o espetáculo nasceu do desejo de encontro entre o coreógrafo e oito artistas da dança de diferentes gerações: Carolina Amares, Daniela Moares, Fabiana Nunes, Jorge Garcia, Lavínia Bizzotto, Luciane Fontanella, Luiz Oliveira e Samuel Kavalerski. A trilha sonora foi especialmente composta por Lívia Nestrovski e Fred Ferreira; Cássio Brasil, parceiro de muitos anos da Quasar, assinou figurinos e cenário.

Céu de Pêssego reuniu no elenco ex-bailarinos do grupo, artistas que já dançaram a linguagem da Quasar em projetos e coreografias específicas e também quem nunca tinha experimentado seu estilo. O essencial era que todos já tivessem uma carreira sólida, com experiência cênica, desejo de compartilhar esse momento e ter referência das formas de movimento do grupo. As apresentações seguem até 9 de novembro. Os ingressos serão vendidos a partir de R$ 25,00 via plataforma Sympla .