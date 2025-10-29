UFCSPA promove concerto do coral argentino 'De Voz a Vos' nesta quinta-feira

Grupos vocais e corais ganharão destaque na UFCSPA (Sarmento Leite, 245) neste final de outubro. Na quinta-feira (30), haverá a apresentação do coral argentino De Voz a Vos. Já na sexta-feira (31), será realizado o 1º Encontro Vocal com a participação de cinco grupos. Todas as apresentações terão entrada gratuita.
O Coral UFCSPA será o anfitrião dos dois eventos, recebendo: Coral Carlos Bina Sogil, de Gravataí; o Grupo de Canto Sol de Si, de Porto Alegre; e os argentinos Coro Armonías e Coro De Voz a Vos, ambos de São Francisco, Córdoba. Na quinta-feira (30), o concerto do Coral De Voz a Vos ocorre às 20h, no Teatro Moacyr Scliar da Universidade. Na sexta-feira (31), o evento iniciará às 19h, no Salão Nobre da UFCSPA, aberto a toda a população. Cada grupo apresentará quatro canções.