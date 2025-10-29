UFCSPA promove concerto do coral argentino 'De Voz a Vos' nesta quinta-feira

Grupos vocais e corais ganharão destaque na UFCSPA (Sarmento Leite, 245) neste final de outubro. Na quinta-feira (30), haverá a apresentação do coral argentino De Voz a Vos . Já na sexta-feira (31), será realizado o 1º Encontro Vocal com a participação de cinco grupos. Todas as apresentações terão entrada gratuita.

