Arroio do Meio tem exposição de aquarelas criadas durante a enchente

A exposição ‘Sementes’, da artista arroio-meense Cléo Rohenkohl, segue aberta à visitação até o dia 18 de novembro na Casa do Museu. A mostra reúne aquarelas criadas por Cléo, que hoje reside em Minas Gerais, onde atuou como dentista por 30 anos.

O projeto ‘Sementes’ nasceu durante as enchentes de 2024, quando a artista decidiu usar sua arte como forma de solidariedade. “É o resultado do que eu consegui fazer para aliviar meu coração que estava apertado vendo a situação pela imprensa, sabendo que a cidade estava isolada, que as pontes tinham ruído, levadas pela água”, afirmou a artista na abertura da exposição.

A visitação ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h45min e das 13h30min às 16h45min. Grupos e escolas podem agendar visitas guiadas pelo telefone (51) 3716-1166, ramal 2073, ou pelo e-mail museu@arroiodomeiors.com.br. A Casa do Museu fica na esquina das ruas Monsenhor Jacob Seger e Visconde do Rio Branco, no Centro.

Natural de Arroio do Meio, Cléo Rohenkohl é artista visual e hoje vive em Minas Gerais. Sua trajetória é marcada pela delicadeza e pela força da aquarela — técnica que utiliza a fluidez da água e a transparência sobre o papel para criar composições sutis e expressivas.

Com a exposição ‘Sementes’, Cléo retorna à sua cidade natal para compartilhar uma mensagem de esperança e reconstrução — uma homenagem à força e à capacidade de recomeçar do povo arroio-meense.