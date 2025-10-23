Arroio do Meio terá construção de 70 moradias para afetados pelas enchentes

O Governo do Estado e o município de Arroio do Meio firmaram termo de cooperação para a construção de 70 moradias destinadas às famílias que tiveram suas residências destruídas pelos eventos climáticos recentes. O documento foi assinado na última quinta-feira (16), em Porto Alegre, entre a Secretaria Estadual de Habitação e Regularização Fundiária (Sedur), representada pelo secretário Carlos Gomes, e o município, representado pelo prefeito Sidnei Eckert. As moradias serão custeadas pelo Estado, por meio do Fundo de Reestruturação e Reconstrução do Rio Grande do Sul (Funrigs).

As 70 moradias serão construídas em área desapropriada pelo Estado no bairro Medianeira, após a conclusão das obras de infraestrutura. O projeto técnico, que prevê a abertura do loteamento, arruamento e instalação das redes de energia elétrica, água e esgoto, está em fase de licitação, e a execução das obras ocorrerá em etapa posterior, também mediante licitação.

O Estado será responsável pelo custeio do projeto e da execução, por meio de convênio de R$ 11 milhões firmado com o município. O investimento contempla, além da área destinada às 70 moradias, outras duas áreas que receberão outras 34 casas, fruto de convênios com o Ministério Público e o governo estadual.

“Esta assinatura tem uma importância muito grande, pois tivemos 700 famílias que ficaram sem casas e, aqui, teremos 70 moradias. Com este termo de cooperação, a esperança se fortalece para as famílias, em especial para as pessoas de mais idade, que muitas vezes vêm ao gabinete e relatam o quanto é difícil chegar aos 75, 80 anos e não ter mais sua moradia. Nosso agradecimento ao Governo do Estado, ao secretário Carlos Gomes e a toda equipe da Secretaria de Habitação pelo trabalho e atendimento”, destacou Eckert.

O secretário Carlos Gomes reiterou o compromisso do Estado de não deixar os municípios atingidos pelas enchentes desamparados. “O importante é entregarmos as chaves para as famílias, que precisam reconstruir suas vidas, voltar para um lar seguro e retomar suas rotinas. Estaremos juntos até concretizar o sonho destas famílias”, afirmou. As informações são da assessoria de comunicação da prefeitura de Arroio do Meio.