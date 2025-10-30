Vitor Kley volta a Porto Alegre para show no Araújo Vianna

Vitor Kley volta a Porto Alegre neste sábado (1), às 21h, com a turnê que promove o seu trabalho de estúdio mais recente, numa apresentação no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685). Além de executar as canções de As Pequenas Grandes Coisas , que chegou às plataformas de streaming em abril, o cantor e compositor também vai incluir no repertório os grandes hits que marcam a sua trajetória, como O Sol, Morena, Adrenalizou e Pupila .



Com 11 faixas inéditas que trazem reflexões sobre os bons momentos e os desafios da vida, o álbum teve dois singles divulgados previamente, De Novo e Que Seja de Alegria , e mistura referências que vão de Jorge Drexler às trilhas sonoras da Disney. Pela primeira vez na sua carreira, é Kley quem assina a produção musical. Ingressos podem ser adquiridos por R$ 90,00 via Sympla.

