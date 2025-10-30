Vitor Kley volta a Porto Alegre para show no Araújo Vianna

Vitor Kley volta a Porto Alegre neste sábado (1), às 21h, com a turnê que promove o seu trabalho de estúdio mais recente, numa apresentação no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685). Além de executar as canções de As Pequenas Grandes Coisas, que chegou às plataformas de streaming em abril, o cantor e compositor também vai incluir no repertório os grandes hits que marcam a sua trajetória, como O Sol, Morena, Adrenalizou e Pupila.
Com 11 faixas inéditas que trazem reflexões sobre os bons momentos e os desafios da vida, o álbum teve dois singles divulgados previamente, De Novo e Que Seja de Alegria, e mistura referências que vão de Jorge Drexler às trilhas sonoras da Disney. Pela primeira vez na sua carreira, é Kley quem assina a produção musical. Ingressos podem ser adquiridos por R$ 90,00 via Sympla.