Jéssica Menzel se apresenta no Teatro do Sinduscon esta quinta

A cantora e jornalista Jéssica Menzel é a atração da próxima edição do projeto Brasil Interior, que acontece na quinta-feira (30), às 20h, no Teatro do Sinduscon-RS (Augusto Meyer, 146). No espetáculo, Jéssica apresenta um repertório que transita entre clássicos da MPB imortalizados por Elis Regina e Gal Costa, e interpretações contemporâneas inspiradas na obra de Vanessa Moreno.
Acompanhada por uma banda formada por Mathias Pinto, Fábio Azevedo, Rafael Rodrigues, Giovani Berti, Zalmir Chwartzmann, Marcelo Moyses, César Franarin e Bruno Silva, a artista promete uma noite dedicada à riqueza da música brasileira. O Brasil Interior é um dos projetos culturais mais duradouros do Estado. Promovido pelo Sinduscon-RS dentro do programa Construção Cultural, o evento realiza apresentações mensais com curadoria de Mathias Pinto. A entrada é franca.