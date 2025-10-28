Miguel Veleda e Rafael Escobar se apresentam no Ocidente

O Bar Ocidente (Osvaldo Aranha, 960) recebe, nesta quinta-feira (30), uma noite especial dedicada à música autoral, com shows de Miguel Veleda e Rafael Escobar, dois nomes em ascensão na cena porto-alegrense. O evento começa às 20h30min, com apresentação de Rafael Escobar ao lado do músico e produtor Eduardo Morlin, em um show que combina samples, loops e efeitos, mesclando momentos intimistas e dançantes.

Na sequência, às 22h, Miguel Veleda sobe ao palco com sua banda para apresentar o repertório de Café com Hipocrisia , trabalho que mistura groove e soul brasileiro em canções sobre as contradições humanas. O objetivo da apresentação é buscar o fortalecimento da cena e incentivar o público a ocupar os espaços da cena indie da Capital. Os artistas prometem músicas inéditas e participações especiais. Os ingressos estão disponíveis no Sympla, a partir de R$ 30,00.