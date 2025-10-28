Porto Alegre,

Publicada em 28 de Outubro de 2025 às 16:21

Ruy Castro vence prêmio principal do Jabuti com textos sobre Tom Jobim

Agência Brasil
O livro O Ouvidor do Brasil: 99 vezes Tom Jobim venceu a categoria Livro do Ano no Prêmio Jabuti 2025, a principal do evento. A coletânea de textos sobre o compositor foi escrita pelo jornalista e escritor Ruy Castro, e a cerimônia ocorreu na noite desta segunda-feira (27), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.
Promovido pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), o evento premiou também vencedores em 23 categorias, distribuídas nos eixos Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação.
Além de receber a estatueta dourada, Ruy Castro foi contemplado com um prêmio de R$ 70 mil e uma viagem à Feira do Livro de Londres, que, em 2026, celebra o Ano da Cultura Brasil–Reino Unido. Eleito para a Academia Brasileira de Letras em 2022, ele já ganhou prêmios como Machado de Assis e o próprio Jabuti, em 2023, com Os Perigos do Imperador: Um Romance do Segundo Reinado.
A obra de Castro premiada em 2025 inspirou o lançamento do seriado Tom Jobim, o Ouvidor do Brasil, na Rádio MEC, em agosto deste ano. Produção inédita apresentada pelo jornalista e escritor, a série de oito episódios foi ao ar na emissora pública com edições semanais, destacando os estilos, fases e temáticas abordadas em suas obras. O seriado trouxe ainda os grandes nomes que interpretaram composições de Tom desde o começo de sua carreira até os dias de hoje.
Nascido em 1948, em Caratinga (MG), o escritor começou sua carreira como repórter em 1967 e, a partir de 1990, dedicou-se à escrita de livros. Reconhecido pela escrita das biografias de nomes como Nelson Rodrigues, Garrincha e Carmen Miranda, Ruy Castro também fez reconstituições históricas sobre a Bossa Nova e o Rio de Janeiro dos anos 1920.
Nas demais categorias, os vencedores receberam a estatueta do Jabuti e um prêmio de R$ 5 mil. O processo de curadoria e julgamento das obras envolveu mais de 60 jurados com formações diversas e ampla representatividade, segundo a organização do prêmio. Foram 4.530 obras inscritas nesta 67ª edição.

Homenagem do Ano

Ana Maria Machado foi a escolhida como a Personalidade Literária desta edição. A homenagem é destinada a figuras fundamentais da literatura nacional, que contribuíram para o fortalecimento da cultura brasileira e a formação de gerações de leitores. Ela trabalhou também como jornalista no Brasil e no exterior, e chegou a ser presa pela ditadura militar em 1969.
Autora de mais de cem títulos publicados, entre romances, ensaios, contos e uma vasta produção infantojuvenil, ela é a sexta ocupante da Cadeira nº 1 da Academia Brasileira de Letras (ABL), eleita em 24 de abril de 2003. A escritora tem obras traduzidas em diversos idiomas e publicadas em mais de 20 países.
A autora já venceu três edições do Prêmio Jabuti: em 1978, com História meio ao contrário (categoria Literatura Infantil); 1997, com Esta força estranha (categoria Infantojuvenil); 2000, com Fiz voar meu chapéu (categoria Infantojuvenil).
 
Ana Maria Machado foi homenageada na edição de 2025 do Prêmio Jabuti Foto: Assessoria de Comunicação – Secretaria de Governo e Integridade Pública (SEGOVI) – Prefeitura do Rio

Conheça os premiados

Eixo: Literatura

Conto
1º Lugar - Título: Dores em salva | Autor(a): Elimário Cardozo | Editora(s): Patuá
Crônica
1º Lugar - Título: O ouvidor do Brasil: 99 vezes Tom Jobim | Autor(a): Ruy Castro | Editora(s): Companhia das Letras
Histórias em Quadrinhos
1º Lugar - Título: Mais uma história para o velho Smith | Autor(a): Orlandeli | Editora(s): Gambatte
Infantil
1º Lugar - Título: Estações | Autor(a): Marilda Castanha, Daniel Munduruku | Editora(s): Moderna
Juvenil
1º Lugar - Título: O Silêncio de Kazuki | Autor(a): André Kondo, Alessandro Fonseca | Editora(s): Telucazu Edições
Poesia
1º Lugar - Título: Respiro | Autor(a): Armando Freitas Filho "em memória" | Editora(s): Companhia das Letras
Romance de Entretenimento
1º Lugar - Título: As fronteiras de Oline | Autor(a): Rafael Zoehler | Editora(s): Patuá
Romance Literário
1º Lugar - Título: Vento em setembro | Autor(a): Tony Bellotto | Editora(s): Companhia das Letras

Eixo: Não Ficção

Artes
1º Lugar - Título: Thomaz Farkas, todomundo | Autor(a): Sérgio Burgi (Organizadores), Juliano Gomes, Rosely Nakagawa, Kiko Farkas | Editora(s): Instituto Moreira Sales (IMS)
Biografia e Reportagem
1º Lugar - Título: Longe do ninho | Autor(a): Daniela Arbex | Editora(s): Intrínseca
Economia Criativa
1º Lugar - Título: Ensaio sobre o cancelamento | Autor(a): Pedro Tourinho | Editora(s): Planeta do Brasil
Educação
1º Lugar - Título: Letramento racial: uma proposta de reconstrução da democracia brasileira | Autor(a): Adilson José Moreira | Editora(s): Contracorrente
Negócios
1º Lugar - Título: A essência de empreender: como foi construído o Grupo Boticário, um dos maiores ecossistemas de beleza do Brasil | Autor(a): Miguel Krigsner | Editora(s): Portfolio-Penguin
Saúde e Bem-Estar
1º Lugar - Título: Felicidade ordinária | Autor(a): Vera Iaconelli | Editora(s): Zahar

Eixo: Produção Editorial

Capa
1º Lugar - Título: Acrobata | Capista: Kiko Farkas | Editora(s): Companhia das Letras
Ilustração
1º Lugar - Título: Bento Vento Tempo | Ilustrador(a): Nelson Cruz | Editora(s): Companhia das Letrinhas
Projeto Gráfico
1º Lugar - Título: Palavra | Responsável: Paula Lobato, Vitor Cesar, Felipe Carnevalli | Editora(s): Instituto Tomie Ohtake
Tradução
1º Lugar - Título: Byron: poemas, cartas, diários & c. | Tradutor(a): André Vallias | Editora(s): Perspectiva

Eixo: Inovação

Escritor Estreante - Poesia
1º Lugar - Título: Maracujá interrompida | Autor(a): Luis Osete | Editora(s): Cepe
Escritor Estreante - Romance
1º Lugar - Título: Sangue Neon | Autor(a): Marcelo Henrique Silva | Editora(s): Faria e Silva
Fomento à Leitura
1º Lugar - Título: AbraPalavra: onde a literatura se encontra com a vida cotidiana | Responsável(eis): Aline Cântia
Fomento à Leitura - Rio Capital Mundial do Livro
1º Lugar - Título: Rio Capital Mundial do Livro | Responsável(eis): Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro
Livro Brasileiro Publicado no Exterior
1º Lugar - Título: BRABA - Antologia Brasileira de Quadrinhos | Autor(a): | Editora(s): Mino, Fanthagraphics Books
 

