João Maldonado apresenta o álbum ‘Todas as Canções’ no Espaço 373

Um ano após o lançamento de Todas as Canções , o pianista e compositor João Maldonado sobe ao palco do Espaço 373 na quinta-feira (30), às 21h, para o primeiro show do álbum. O trabalho, lançado pela Loop Discos em 2024, foi criado em meio ao contexto das enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul, tornando-se um símbolo de resistência e celebração da música brasileira.

6º Festival Cinema Negro em Ação divulga programação LEIA MAIS: