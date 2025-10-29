João Maldonado apresenta o álbum ‘Todas as Canções’ no Espaço 373

Um ano após o lançamento de Todas as Canções, o pianista e compositor João Maldonado sobe ao palco do Espaço 373 na quinta-feira (30), às 21h, para o primeiro show do álbum. O trabalho, lançado pela Loop Discos em 2024, foi criado em meio ao contexto das enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul, tornando-se um símbolo de resistência e celebração da música brasileira.
Gravado com participações de nomes como Aline Stoffel, Analu Sampaio, Antonio Villeroy, Jaques Morelenbaum, Mú Carvalho, Paulo Braga, Roberto Menescal e Quarteto do Rio, o disco reúne oito faixas que transitam entre o samba, a bossa nova e a canção brasileira contemporânea. No palco, Maldonado será acompanhado por Aline Stoffel (voz), Amauri Iablonovski (sax e flauta), James Liberato (violão e guitarra), Miguel Tejera (baixo) e Dani Vargas (bateria), em um espetáculo que promete unir emoção, memória e a força criativa da música feita no Sul. Os ingressos custam a partir de R$ 35,00 via Tri.RS.