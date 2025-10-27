6º Festival Cinema Negro em Ação divulga programação

O Festival Cinema Negro em Ação chega à sua sexta edição em Porto Alegre, nesta terça-feira (28), e segue até o sábado (1º), trazendo homenagens a personalidades relevantes do cinema negro nacional, mostras de filmes, laboratório de consultoria para cineastas negros, atividades de formação e atrações musicais. A programação completa está disponível na página do evento no Instagram e as atividades desta edição ocorrem na Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736).

O tema deste ano é Revérbero e Tony Tornado será o homenageado da edição. A programação de filmes inclui três longas-metragens em competição: Diaspóricas 2 (2025), de Ana Clara Gomes (GO), Esquecendo Flora (2024), de Beto Oliveira (SP), e Quem é essa mulher? (2025), de Mariana Jaspe (BA). A mostra competitiva inclui também seis curtas, seis videoclipes e três videoartes. Nas exibições especiais e comentadas, serão projetados o documentário 7 Cortes de Cabelo no Congo (2022), de Luciana Bezerra; o curta Dois Batuqueiros (2024), em sessão-homenagem ao cineasta Claudinho Pereira (1947-2025); e os longas Kasa Branca (2024), de Luciano Vidigal, e Malês (2024), de Antônio Pitanga. Ao todo, mais de 20 títulos serão exibidos. Os filmes da seleção serão exibidos simultaneamente nos canais Prime Box Brazil, Cultne.TV e TVE-RS. A entrada é gratuita.