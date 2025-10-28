Campus Centro da Ufrgs recebe a 2ª Semana do Japão

A partir desta quarta-feira (29) até dia 7 de novembro, o Campus Central da Ufrgs sedia a 2ª Semana do Japão em Porto Alegre, uma programação que celebra os 130 anos do Tratado de Amizade entre Brasil e Japão com cinema, seminários e experiências culturais. Realizado pelo Escritório Consular do Japão em Porto Alegre e pela Associação da Cultura Japonesa de Porto Alegre, o evento ocorre na Sala Redenção e no Centro Cultural da Ufrgs (Luiz Englert, 333), com entrada gratuita.

A mostra de cinema exibe seis longas contemporâneos japoneses e encerra com uma sessão especial de curtas de diretores nipo-brasileiros, seguida de bate-papo com os realizadores. A programação inclui ainda o XII Encontro com o Japão, que aborda temas sobre imigração, língua e cultura, e palestras com empresas japonesas atuantes no Brasil. No dia 1º de novembro, a Japan Fest ocupa o Centro Cultural com feira temática, oficinas de mangá, caligrafia e culinária, além de apresentações de música e dança tradicionais. A programação completa pode ser consultada na página de Instagram do Escritório Consular Japão POA (@escritoriojapao_poa).