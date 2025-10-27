Mãeana apresenta o show ‘Mãeana canta JG’ no Opinião

A cantora e compositora Mãeana sobe ao palco do Bar Opinião (José do Patrocínio, 834) nesta quinta-feira (30), às 21h, com o show Mãeana canta JG , baseado no disco homônimo lançado no segundo semestre do ano passado. A apresentação, originalmente prevista para agosto, foi adiada devido a uma intercorrência médica na família da artista. Os ingressos adquiridos anteriormente continuam válidos para a nova data.

No show, Mãeana une dois universos da música brasileira — o de João Gilberto e o de João Gomes — em uma proposta inusitada e envolvente. O resultado é o que ela chama de “pisa nova”, uma fusão entre a delicadeza da bossa nova e a batida contagiante do piseiro. O repertório inclui canções como Chega de Saudade , Meditação , Fica Comigo e Meu Pedaço de Pecado , em arranjos que atravessam gerações e estilos. Com produção musical de Bem Gil, o projeto tem rodado o Brasil e a Europa, com apresentações em cidades como Barcelona, Paris, Lisboa e Berlim. Ingressos a partir de R$ 40,00 via Sympla.