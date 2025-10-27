Pata de Elefante, King Jim e Eduardo Pacheco apresentam trilha sonora ao vivo do filme O Gabinete do Dr. Caligari

O icônico filme expressionista O Gabinete do Dr. Caligari (1920), de Robert Wiene, ganha nova vida em Porto Alegre com uma trilha sonora inédita executada ao vivo pela banda Pata de Elefante, em parceria com o saxofonista Ricardo King Jim e o percussionista Eduardo Pacheco. As apresentações acontecem na quarta-feira (29) e na quinta-feira (30), às 19h30min, no Goethe-Institut Porto Alegre (24 de Outubro, 112).

O projeto propõe um diálogo entre o cinema expressionista alemão e o rock instrumental contemporâneo, preservando a atmosfera sombria do filme e acrescentando novas camadas sonoras e sensoriais à experiência. A performance, criada especialmente para o evento, une projeção e música em tempo real, reafirmando a força criativa da cena musical local e a vocação do Goethe-Institut como espaço de experimentação artística. Ingressos disponíveis via Sympla, a partir de R$ 25,00.