Orquestra Theatro São Pedro celebra oito décadas da Aliança Francesa com Concerto Especial

Em homenagem aos 80 anos da Aliança Francesa Porto Alegre (AFPOA), a Orquestra Theatro São Pedro (OTSP) apresenta na quarta-feira (29), às 20h, no Teatro Simões Lopes Neto (Riachuelo, 1.089), o Concerto Especial de Música Francesa. Com regência e direção artística do maestro Evandro Matté, a apresentação terá participação da solista convidada Luana Pacheco. A entrada é gratuita, com ingressos disponíveis no site do Theatro São Pedro.
A relação de Luana com o universo francófono iniciou em 2010, quando a cantora e compositora venceu o Festival da Canção Francesa. Matté também tem forte ligação com o universo francês. Graduado em música pela Ufrgs, fez especializações na University of Georgia, nos Estados Unidos, e no Conservatoire de Bordeaux, na França. Por sua contribuição cultural ao desenvolvimento das artes francesas no Brasil, em 2019 foi condecoradopelo Ministère de la Culture da França com a insígnia de Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. No palco, 40 músicos interpretarão canções clássicas e modernas com um repertório composto por obras de Jean-Philippe Rameau, Gabriel Fauré, Niang Mamadou Tété, Luiz Bonfá e Antônio Maria, Zaz, Barbara Pravi, Igit e Lili Poe e Édith Piaf e Marguerite Monnot.