CineMaterna exibe ‘Se Não Fosse Você’ no Praia de Belas esta quarta

Na próxima quarta-feira (29), às 14h, acontece mais uma sessão CineMaterna no GNC do Praia de Belas (Praia de Belas, 1.181). Na sessão especial para famílias com bebês de até 18 meses, será exibido o filme Se Não Fosse Você . Crianças acima de 18 meses e acompanhantes também podem comparecer, mas é importante verificar se a classificação indicativa do filme é adequada para a faixa etária.

O filme Se não fosse você (2025), baseado no livro de Colleen Hoover , narra a história de Morgan e sua filha adolescente Clara, cuja relação tensa é abalada por um trágico acidente. O evento chocante expõe uma traição familiar, forçando mãe e filha a lidar com segredos, luto e arrependimentos, enquanto tentam reconstruir suas vidas.

O CineMaterna é uma iniciativa que proporciona sessões adaptadas para que bebês com menos de um ano e meio de vida possam estar presentes. Alguns dos seus diferenciais incluem o ar-condicionado ameno dentro da sala, os filmes com som mais baixo e a presença de trocadores no cinema, equipados com fraldas e lenços umedecidos. As dez primeiras famílias com bebês de até 18 meses ganham cortesia. Bebês até os 2 anos participam gratuitamente. Esgotadas as cortesias, demais famílias e acompanhantes podem adquirir seus ingressos na bilheteria ou totens do cinema.