Iuri Sarmento apresenta seu 'Jardim Pop Barroco' na Galeria Bolsa de Arte

A sede de Porto Alegre da Galeria Bolsa de Arte (Visconde do Rio Branco, 365) recebe, a partir deste sábado (25), às 10h30min, a exposição Jardim Pop Barroco , individual de Iuri Sarmento. Após o sucesso da mostra em São Paulo, o público gaúcho poderá conferir um novo recorte da produção recente do artista mineiro, marcada pela exuberância cromática, pela delicadeza dos detalhes e por uma poderosa síntese entre o universo barroco e a cultura pop.

Formado pela tradicional Escola Guignard, em Belo Horizonte, Sarmento alia rigor técnico e liberdade experimental em obras que evocam tanto a azulejaria colonial quanto a ornamentação dos altares. Na exposição, além das pinturas repletas de adornos e cores vibrantes, o artista apresenta esculturas que mesclam cerâmica e porcelana, criando um diálogo entre o plano e o volume. A exposição fica aberta até 13 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, e aos sábados, das 11h às 15h.