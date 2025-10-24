Andrés Rivero lança ‘Mormasiento’ na Livraria Macun neste domingo

O lançamento do livro Mormasiento chega a Porto Alegre como um grito poético vindo da fronteira. Escrito por Andrés Rivero, autor afro-indígena e artista de Minas de Corrales (Rivera – Uruguai), a obra atravessa as margens entre o Uruguai e o Brasil com a força de uma língua popular por aqui: o portuñol. O lançamento acontece neste domingo (26), às 16h, na Livraria Macun (Octávio Corrêa, 67).

Unimúsica oferece espetáculo gratuito para crianças LEIA MAIS:

A obra reúne versos e narrativas que emergem da oralidade e da experiência cotidiana nas periferias fronteiriças, revelando identidades historicamente silenciadas. Os exemplares estão à venda por R$ 40,00 na Livraria Macun e também podem ser adquiridos pelo Instagram do autor, @rivero.arte . O lançamento contará com sessão de autógrafos e uma roda de conversa e poesia.