Unimúsica oferece espetáculo gratuito para crianças

No mês das crianças, a série entreluzeiros do projeto Unimúsica resgata a versão infantil do projeto, o Unimusiquinha , com um espetáculo-vivência do grupo Gente Grande Também Brinca. A apresentação será na sexta-feira (24), às 9h, e crianças e adultos estão convidados a interagir com tradições da cultura brasileira no Espaço Paineira do Centro Cultural da Ufrgs (Eng. Luiz Englert, 333).

LEIA AINDA: Julia Mestre traz músicas de seu elogiado terceiro álbum em show no Opinião



Desde 2015, o Gente Grande Também Brinca vem promovendo atividades em diversos espaços públicos e privados, acreditando que a prática do brincar em roda, tão presente nas manifestações culturais do país, favorece vínculos e aprendizados. Neste espetáculo-vivência, o grupo evoca tradições como o boi, o cavalo marinho, o coco de roda, a ciranda e outros brinquedos, a partir de suas danças, músicas, histórias e personagens. A entrada é gratuita, realizada por ordem de chegada.