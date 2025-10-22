Julia Mestre traz músicas de seu elogiado terceiro álbum em show no Opinião

Nome de destaque crescente na música brasileira contemporânea, Julia Mestre traz ao Opinião (José do Patrocínio, 834) a turnê que promove seu terceiro e elogiado álbum, Maravilhosamente Bem. Dona de uma estética magnética e visceral, a cantora, compositora e multi-instrumentista se apresenta na sexta-feira (24), às 21h, e ainda há ingressos (a partir de R$ 50,00) no Sympla. Com um repertório que mescla faixas novas – como Sou Fera, Marinou, Limou e Vampira – e outras canções emblemáticas da sua carreira, o show também explora a capacidade de Julia como atriz e produtora, já que ela assina como diretora criativa do espetáculo. Além de sua carreira solo, que mescla a nostalgia da MPB com as sonoridades do pop moderno, a cantora esteve envolvida com o grupo Bala Desejo, que conquistou o Grammy Latino com o álbum Sim Sim Sim (2022).