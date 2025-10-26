Valdson Ramos conecta Goiás e Rio Grande do Sul em intervenção artística no Instituto Ling

O artista goiano Valdson Ramos fará uma intervenção artística na parede de entrada do Instituto Ling. A criação do trabalho poderá ser acompanhada gratuitamente e em tempo real por quem passar pelo centro cultural de segunda a sexta-feira (27 a 31). Utilizando tinta acrílica, ele fará uma pintura monocromática de grandes dimensões que convoca o público a refletir sobre as Missões Jesuíticas e sua participação no processo colonizador, especialmente no Sul.
A obra ainda contará com uma cartografia desenhada sobre papel conectando o Rio das Almas (Pirenópolis – GO) ao Guaíba (Porto Alegre – RS). A ação faz parte do projeto Ling Apresenta: Quando as fronteiras se dissolvem, iniciativa com curadoria de Paulo Henrique Silva, com objetivo de aproximar os gaúchos da cultura do Centro-Oeste, trazendo artistas visuais da região para desenvolverem obras inéditas na Capital. No sábado (1), às 10h, Ramos apresenta sua pesquisa em um encontro aberto ao público, no Instituto Ling e, depois, comenta o resultado do trabalho em bate-papo com o curador. Para participar é preciso fazer a inscrição no site Instituto. A obra ficará exposta para visitação gratuita até o dia 27 de dezembro.