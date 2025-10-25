Porto Alegre,

Publicada em 25 de Outubro de 2025 às 10:48

Balé Folclórico da Bahia encerra turnê nacional em Porto Alegre e Novo Hamburgo

Mundialmente aclamada, companhia celebra 37 anos de trajetória em turnê com o espetáculo ‘O Balé Que Você Não Vê’, nesta terça (28), no Teatro da Fiergs, e quinta (29), no Teatro da Feevale

CELIA SANTOS/Divulgação/JC
O internacionalmente aclamado Balé Folclórico da Bahia (BFB), que já se apresentou em mais de 30 países e 300 cidades do mundo, chega ao Estado para encerrar a turnê do espetáculo O Balé Que Você Não Vê. Nesta terça-feira (28), às 21h, a Companhia sobe ao palco do Teatro Fiergs (Assis Brasil, 8.787), em Porto Alegre, e na quinta-feira (30), às 21h, do Teatro Feevale (RS-239, 2.755 -Novo Hamburgo). 
O espetáculo é inspirado na luta diária de uma companhia profissional para se manter ativa, tanto financeira quanto tecnicamente. Walson (Vavá) Botelho, diretor-geral e fundador da companhia, afirma que o espetáculo O Balé Que Você Não Vê reflete a resistência do grupo, por ter sido idealizado para tirar o Balé de um jejum de dois anos sem se apresentar. No palco, o grupo de dança afrobaiana apresenta três coreografias concebidas especialmente para esta produção: Bolero, de Carlos Durval; Okan, de Nildinha Fonseca; e 2-3-8, de Slim Mello, além de exibir o repertório clássico do grupo, com Afixirê, uma coreografia de Rosângela Silvestre, reconhecida internacionalmente. Ingressos entre R$ 45,00 e R$ 160,00 via DiskIngressos.

 

