Apresentação da segunda etapa do projeto Cartografia dos Palcos será neste sábado no Zona Cultural

A segunda etapa do projeto Cartografia dos Palcos – Mapeamento dos Equipamentos Culturais do RS será lançada no próximo sábado (25), a partir das 14h, no Teatro Zona Cultural (Alberto Bins, 900). A programação inicia com o Seminário Integrador e Rodada de Conexões, um encontro entre produtores, gestores, artistas e representantes do poder público que busca compartilhar experiências e fortalecer a rede cultural entre Interior e Capital.

LEIA MAIS: Peça com Claudia Raia lança olhar sobre a maturidade feminina no Teatro Fiergs



O evento reunirá gestores de seis importantes equipamentos culturais da Capital e do interior do Estado para discutir novas práticas de gestão e sustentabilidade dos espaços. Participam Isabela Silveira, analista de Cultura do Teatro Sesc Canoas; Patrícia Fagundes, integrante da equipe de gestão do Teatro Zona Cultural; Adriane Mottola, diretora artística do Studio Stravaganza; Carlos Alberto Klein (Betinho), diretor do Teatro Adriano Schenkel (Dois Irmãos); Caco Coelho, diretor do Teatro de Arena; e Antonio Hohlfeldt, presidente da Fundação Teatro São Pedro, que administra o Multipalco Eva Sopher. Às 16h, será apresentada a nova versão da plataforma digital Cartografia dos Palcos, com funcionalidades que tornam a visita ao mapeamento cultural acessível e interativa. A mediação será da jornalista e produtora cultural Silvia Abreu, coidealizadora do projeto ao lado da jornalista e pesquisadora Michele Rolim. A entrada é franca.





