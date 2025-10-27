Seminário de Cinema e Inclusão ocorre neste sábado na Faculdade de Educação da Ufrgs

Em mais uma edição, o seminário Cinema & Inclusão Dentro e Fora da Tela , aborda como a inclusão de pessoas com deficiência se dá na escola, na tela das salas de exibição e nos bastidores das produções dos filmes. Organizado pelo Programa de Alfabetização Audiovisual, o encontro será realizado no sábado (1), das 14h às 18h, na sala 511 da Faculdade de Educação da Ufrgs (Paulo Gama, s/nº). A atividade contará com especialistas e professores da Ufrgs e PUCRS. As inscrições gratuitas podem ser feitas pela internet, na página do Programa de Alfabetização Audiovisual.

A primeira mesa, intitulada As possibilidades da inclusão dentro e fora da tela, irá começar às 14h e terá a participação dos professores Karla Wunder (PUCRS) e Francisco dos Santos Jr. (Ufrgs). Eles vão refletir sobre o papel do cinema como espaço de promoção da inclusão nas narrativas e na participação de pessoas com deficiência nas produções. Já a segunda mesa, Inclusão e protagonismo no audiovisual , que está prevista para 16h30min, os cineastas Tiago Rubert e Jonatas Rubert e o professor Evandro Alves (Ufrgs) vão abordar a participação de pessoas com deficiência nas produções audiovisuais, tanto no mercado cinematográfico como no contexto escolar.