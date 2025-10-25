Nobre Tamboreiro PachamamÁfrica circula a Região Metropolitana no final de outubro

O espetáculo Nobre Tamboreiro PachamamÁfrica vai circular por doze cidades do Estado, contemplando locais atingidos pela tragédia climática de maio de 2024. Além do espetáculo, o grupo proporcionará duas atividades formativas e de intercâmbio: uma oficina de formação em tambores, aberta ao público em geral, e uma roda de intercâmbio, com artistas e agentes de cada localidade onde o grupo passará. No circuito da Região Metropolitana o espetáculo pode ser apreciado em São Leopoldo, na terça-feira (28), às 13h30min, na Escola Firmino Acauan (Gaspar Silveira Martins, 428); em Canoas, na quarta-feira (29), às 13h30min, no Instituto Federal do Rio Grande do Sul (Maria Zélia Carneiro de Figueiredo, 870); em Porto Alegre, na quinta-feira (30), às 8h30min, na Escola Paulo Freire (Santa Terezinha, 572); e em Guaíba, na sexta-feira (31), às 8h30min, no Instituto Estadual Gomes Jardim (Dr. José Montaury, 289).

Abrangendo a América diaspórica, o espetáculo propõe uma viagem aos territórios negros, começando e terminando pelo Rio Grande do Sul. Por aqui, visita o Cântico do Bará, segue pelo Candombe uruguaio, passa pelo Muriquinho dos Vissungos, de Minas Gerais, os Ijexás da Bahia e volta ao Estado para as Congadas, o Maçambique de Osório, assim como o Quicumbi de Tavares, Mostardas, Rio Pardo e Cachoeira do Sul. Nobre Tamboreiro visita Cuba e adentra a Santeria Cubana, depois embarca para o Norte, mais precisamente ao Amapá e de lá segue rumo ao Nordeste, na Paraíba, para entoar o canto de Jurema. Nas atividades formativas, o projeto oferece a oficina de formação em tambores para o público em geral. E a roda de intercâmbio, com artistas e agentes culturais locais, para discussões acerca de uma economia criativa a partir e no entorno dos tambores. A entrada para o espetáculo e demais atividades é franca.

Programação:

28 de outubro, às 13h30min, em São Leopoldo

Escola Estadual Firmino Acauan - Rua Gaspar Silveira Martins, 428, Bairro Santos Dumont

29 de outubro, às 13h30min em Canoas

Instituto Federal do Rio Grande do Sul / Campus Canoas - Rua Maria Zélia Carneiro de Figueiredo, 870 - A

30 de outubro, às 8h30min em Porto Alegre

Escola Paulo Freire - Rua Santa Terezinha, 572 - Bairro Santana

31 de outubro, às 8h30min, em Guaíba